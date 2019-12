Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtaschen-, Geldbörsen- und Fahrrad-Diebe/Einbruch in Wohnhaus

Menden (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 20:15 Uhr, wurde einer Seniorin an der Hauptstraße von hinten ihre Handtasche entrissen. Der unbekannte Täter flüchtete mit der Handtasche in Richtung Gerbergasse. Die 78-jährige Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Mann war ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug eine Kapuze über dem Kopf.

Eine 74-jährige Mendenerin wurde am Mittwoch beim Einkaufen bestohlen. Zwischen 12.05 und 12.15 Uhr kaufte sie in einem Geschäft in Lendringsen ein. Im nächsten Geschäft, einem Supermarkt an der Lendringser Hauptstraße, bemerkte sie, dass das Portmonee weg war. Am Mittwoch zwischen 16.15 und 19.30 Uhr wurde an der Straße Zum Sundern in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Als der Hausbewohner nach Hause kam war die Jalousie der Terrassentür oben und die Tür offen. Unbekannte durchwühlten mehrere Zimmer und brachen eine Geldcassette auf. Mehrere Gegenstände, darunter eine Porzellanfigur, gingen zu Bruch.

Am Gollacksplatz wurde am Mittwochabend ein Fahrrad gestohlen. Der Besitzer hatte es kurz vor 18 Uhr an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkehrte, war das Rad der Marke Cube AMS mit schwarz-weißem Rahmen und schwarz-weiß-roten Felgen weg.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell