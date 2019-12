Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Toyota aufgebrochen

Kierspe (ots)

In der Nacht vom 17.12. zum 18.12.2019 brachen unbekannte Diebe im Büscherweg einen blauen Toyota auf und stahlen eine Sonnenbrille, Lebensmittel und einen elektrischen Garagenöffner. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in der Nacht zum Mittwoch nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell