Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Elektrogeschäft gescheitert

Korbach (ots)

Am späten Donnerstagabend scheiterte ein Einbruchsversuch in ein Elektrogeschäft in der Brunnenstraße in Bad Wildungen. Der oder die unbekannten Täter versuchten gegen 23.45 Uhr eine Tür zu dem Verkaufsraum aufzubrechen. Wahrscheinlich durch den ausgelösten Alarm ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

