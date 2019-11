Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - "Polizeiladen on Tour" - Polizeiliche Präventionsveranstaltung am 26. November in Frankenberg

Ein Dokument

Korbach (ots)

Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen laden für Dienstag, 26. November 2019, zu einer Präventionsveranstaltung nicht nur für Senioren ein:

In der Zeit von 14.00 bis 18.30 Uhr sind die Berater des Polizeipräsidiums Nordhessen und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg in der Ederberglandhalle in Frankenberg mit Infoständen und Kurzvorträgen für Sie da.

Unter dem Motto "Polizeiladen on Tour" werden die Polizisten kostenlos beraten und geben sinnvolle Tipps zu Themen wie Einbruchsschutz, Haustürgeschäfte, Enkeltrick oder zur Verkehrsprävention. Alle Fragen zur Prävention werden durch die Fachberater gerne beantwortet.

Im Rahmen der Veranstaltung wird es folgende Kurzvorträge geben:

14.30 Uhr "Klüger gegen Betrüger" mit Verhaltenstipps, damit sie in Ihrem Alltag, ob unterwegs, zu Hause und am Telefon nicht Opfer einer Straftat werden.

15.30 Uhr Verkehrsprävention für Senioren mit Themenschwerpunkt: "Sehen und Gesehen werden" in der dunklen Jahreszeit und "sicher mit dem Rollator unterwegs".

17.00 Uhr Einbruchsschutz: "So schützen Sie ihr Zuhause vor Einbrechern".

Das Team von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen lädt alle Interessierten herzlich ein und freut sich auf Ihren Besuch.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell