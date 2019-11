Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand - keine verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Essen-Überruhr-Hinsel, Liebrechtstraße, 12.11.2019, 13:45 Uhr (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am frühen Nachmittag zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Liebrechtstraße in Überruhr-Hinsel. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang Brandrauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Da zu diesem Zeitpunkt keine gesicherte Erkenntnis darüber herrschte ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten wurden umgehend zwei Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung unter dem Schutz von Atemschutzgeräten eingesetzt. Menschen wurden glücklicherweise nicht gefunden. Der Brand in einem 1,5 Raum Appartement konnte schnell mit einem Rohr gelöscht werden. Nach Lüftungsmaßnahmen und abschließenden Schadstoffmessungen übernahm die Polizei die Einsatzstelle. (md)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Essen

Michael Dörr

Telefon: 0201 12-39

Fax: 0201 228233

E-Mail: michael.doerr@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell