FW-E: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw, fünf Personen zum Krankenhaus transportiert

Essen-Südviertel, Helbingstraße Höhe Steinstraße, 07.11.2019, 13.39 Uhr (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Helbingstraße sind heute (07.11.2019) am frühen Nachmittag fünf Personen verletzt worden. Weitere drei Insassen blieben unverletzt. Die Helbingstraße war für die Dauer des Einsatzes in nördlicher Richtung (Richtung Innenstadt) gesperrt, zwei Notärzte und mehrere Rettungswagenbesatzungen versorgten die Patienten, bevor sie in verschiedene Krankenhäuser transportiert wurden. An den drei beteiligten Fahrtzeugen entstanden erhebliche Schäden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (MF)

