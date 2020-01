Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: PKW-Brand in Sande - Fahrzeugführer blieb unverletzt - Ursache: Technischer Defekt

Sande (ots)

Am Montag, 20.01.2020, gg. 06:10 Uhr, geriet ein Pkw Mercedes auf der Bundesstraße 436 in Höhe Altgödens in Sande in Brand.

Zuvor hörte der 44-jährige Fahrzeugführer während der Fahrt einen lauten Knall im Bereich des Motorraumes. Im Anschluss konnte er das Fahrzeug noch rechtsseitig auf dem Grünstreifen abstellen. Dort entwickelte sich dann Rauch unter der Motorhaube. Letztlich geriet das Fahrzeug in Brand. Die Ursache dürfte ein technischer Defekt sein.

Am Pkw entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Örtlichkeit entfernt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Für den Zeitraum der Löscharbeiten, durchgeführt von der freiwilligen Feuerwehr aus Gödens, wurde die Fahrbahn voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell