POL-WHV: Auffahrunfall in Neuenburg - eine Person leichtverletzt

Neuenburg (ots)

Am Montagnachmittag, 20.01.2020, befuhr gegen 17:45 Uhr eine 58-Jährige aus Neuenburg mit ihrem PKW VW die L 815 in Richtung Zetel. Beim Anfahren an einer Lichtzeichensignalanlage fuhr eine hinter ihr befindliche 23-Jährige aus Wilhelmshaven mit ihrem PKW Opel auf.

Dabei zog sich die 58-Jährige leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

