Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden Außenspiegel, versuchen Automaten aufzubrechen und schlagen drei Pkw-Scheiben ein - Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 18.-20.01.2020 entwendeten Unbekannte beide Außenspiegelgehäuse sowie die dazugehörigen Spiegel eines grauen Pkw Opel Astra, der in der Störtebekerstraße, Einmündung Cirksenastraße abgestellt war.

Außerdem kam es in der Flutstraße in der Zeit vom 17.10., 05:00 Uhr - 18.10.2020, 05:00 zu einem versuchten Zigarettenautomatenaufbruch. Dort versuchten unbekannte Täter mittels massiver Gewalt, den Automaten am Gehäuse aufzubrechen.

Am frühen Sonntagabend, 19.01.2020 schlug eine bislang unbekannte Person drei Scheiben eines Pkw ein, der auf einem Hinterhof in der Ebertstraße stand. Als Tatzeit wurde der Polizei kurz nach 19 Uhr gemeldet.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Auffälliges gehört haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell