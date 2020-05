Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Bei Auffahrunfall verletzt

Gronau (ots)

Leicht verletzt haben sich zwei Autofahrer am Dienstag in Gronau-Epe bei einem Auffahrunfall. Ein 39-Jähriger befuhr gegen 13.50 Uhr die Gronauer Straße in Richtung Schillerstraße, als er anhalten musste: Vor dem Gronauer wollte ein Wagen nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarkts abbiegen. Eine 22-jährige Gronauerin erkannte die Situation zu spät - sie fuhr mit ihrem Fahrzeug auf das wartende Auto auf. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

