Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Verletztes Kind - Unfallfahrer und Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und die beteiligten Autofahrer eines Auffahrunfalls mit Dominoeffekt: An der Richterstraße soll am Montagmittag (9. März, gegen 12:15 Uhr) ein Auto einen zweiten Wagen auf einen Fußgängerüberweg geschoben haben. Der vordere Wagen fuhr einen neun Jahre alten Jungen an, der gerade die Straße überquerte. Der Junge stürzte und verletzte sich am Oberschenkel. Die beiden Autofahrer sollen kurz ausgestiegen, dann aber weitergefahren sein, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Junge lief zur Schule, von wo aus ein Lehrer die Polizei benachrichtigte. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann etwas zu den beiden beteiligten Autofahrern sagen? Zeugen und die beiden Autofahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203/2800 beim Verkehrskommissariat 21 zu melden. (cd)

