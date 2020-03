Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Zwei Sprinter gestohlen - Zeugen gesucht

Am Wochenende haben bislang unbekannte Täter zwei weiße Mercedes Sprinter gestohlen. In beiden Fällen bittet die Kripo (KK 35) um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Im ersten Fall haben die Täter in der Zeit von Freitagabend (6. März, 20 Uhr) bis Montagmorgen (9. März, 6:30 Uhr) einen Mercedes Sprinter vom Firmengelände der Sportklinik Duisburg an der Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee entwendet. Bei dem weißen Kleintransporter, der im hinteren Teil des Geländes abgestellt worden war, handelt es sich um ein Fahrzeug mit auffälliger Reklame: An drei Seiten sind rote Piktogramme von Läufern und die Internetadresse der Sportklinik aufgeklebt.

Im zweiten Fall haben Unbekannte in der Zeit von Sonntagmittag (8. März, 12 Uhr) bis Montagmorgen (9. März, 6:40 Uhr) einen weiteren Mercedes Sprinter gestohlen, der an der Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße geparkt worden war. Auch dieses Fahrzeug hat ein besonderes Merkmal: Im hinteren Teil des Transporters ist eine Hebebühne (Linear-Lift), etwa zum Transport von Rollstühlen, verbaut. (stb)

