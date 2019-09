Polizei Essen

POL-E: Essen/ Mülheim an der Ruhr: Bürger meldeten erneute zahlreiche Vorfälle mit falschen Polizeibeamten - Etliche Betrugs- und Trickdiebstähle werden der Essener Polizei täglich gemeldet

45117 E./ 45468 MH: In nahezu allen Stadtteilen schellten in den letzten Tagen vermehrt die Telefone, vorzugsweise bei unseren älteren Mitbürgern. In mindestens 14 Fällen stellten sich die Anrufer als Polizisten vor, wie eine spezielle Auswertung der Essener Polizei von 11.27 Uhr- 22.50 Uhr am gestrigen Dienstag (2. September) ergab. Die Anzahl der Straftaten dürfte jedoch erheblich höher liegen, da viele Geschädigte verdächtige Anrufe sofort beenden oder sich aus Scham nicht melden, wenn sie Opfer einer Straftat wurden. Allein die finanziellen Schäden einzelner Taten belaufen sich häufig auf etliche tausend Euro, wobei die psychischen Schäden oft viel gravierender nachwirken. Ein Senior folgte gestern den Anweisungen des Polizisten, der ihm am Telefon mit seinen Schilderungen große Angst einflößte. Alleine in seiner Not versteckte der Senior wie verlangt, seine Ersparnisse vor dem Haus, welche kurz darauf von den Betrügern entdeckt und gestohlen wurden. Ob die Anrufer in seinem Fall wieder von der gefährlichen Räuberbande in der Nachbarschaft oder ein anderes Schauermärchen erzählten, werden die Kriminalbeamten ermitteln, auf deren Schreibtische sich die "SÄM"- Akten inzwischen stapeln. "SÄM" steht als Abkürzung für "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen".

"Wir bitten unsere Mitbürger deshalb auch weiterhin, bei Anrufen misstrauisch zu bleiben. Zu häufig haben falsche Handwerker, falsche Enkel, falsche Nichten, falsche Freunde und auch falsche Polizisten kriminellen Erfolg bei den meist hilfsbereiten und freundlichen Senioren. Unterbrechen sie das verdächtige Gespräch und legen auf- über den Notruf 110 werden Sie immer die erforderlichen Auskünfte und Hilfen bekommen! /Peke

