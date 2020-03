Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Mülltonne angezündet

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Samstagnachmittag (7. März, 17:05 Uhr) an der Straßenbahnhaltestelle Thyssen/Kokerei an der Kaiser-Wilhelm-Straße (etwa Höhe Kronstraße) eine Mülltonne in Brand gesteckt. Zeugen bemerkten das Feuer, löschten es und riefen die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr vor Ort war, löschte sie den Brand zur Sicherheit nach. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen bemerkt haben, melden sich bitte bei der Kripo (KK 11) unter der Rufnummer 0203 2800. (stb)

