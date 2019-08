Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 20. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW

Freitag, 16.08.2019, 17:00 Uhr, bis Montag, 19.08.2019, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag den Lack der rechten Seite eines zum Parken im Tannenweg in Wolfenbüttel abgestellten PKW Opel Insignia in schwarz. Der entstandenem Sachschaden wird auf zirka 3000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Montag, 18.08.2019, gegen 12:50 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich in der Straße Rosenwall ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Demnach war ein bis dahin unbekannter Autofahrer in der Straße Rosenwall links am verkehrsbedingt wartenden PKW einer 66-jährigen Fahrerin vorbeigefahren, um dann weiter nach links in das dortige Parkhaus einzufahren. Hierbei hatte der unbekannte Fahrer das Auto der 66-Jährigen hinten links touchiert und war anschließend in das Parkhaus eingefahren, ohne sich weiter um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 3000,-- Euro zu kümmern. Das unfallverursachenden Auto und die dazugehörige mutmaßliche Verursacherin konnten später ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell