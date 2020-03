Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wohnungseinbruch in Tiddische

Tiddische (ots)

Tiddische, Am Alten Teich 03.03. - 04.03.2020

Während die Bewohner abwesend waren, brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Tiddische ein. Ob sie Etwas erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 7.25 Uhr. Das Haus befindet sich in der Straße Am Alten Teich.

Wer dort zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell