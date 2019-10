Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisiert im Pkw unterwegs - Mutter hatte ihre Kinder dabei - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montag, 14.10.2019, gegen 15:35 Uhr wurde eine 39-jährige Pkw-Fahrerin dabei beobachtet, wie sie von einem Tankstellengelände auf die Weidenauer Straße fuhr und dabei offensichtlich gegen einen Ampelmast stieß. Im Bereich der Giersbergstraße konnte das Fahrzeug von Beamten der Wache Weidenau angehalten und die Frau kontrolliert werden. Der durchgeführte Alkoholtest war deutlich positiv, so dass der 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Was diesen Fall so heikel macht: Die Frau hatte ihre beiden Kinder im Alter von einem und drei Jahren im Fahrzeug und war auf dem Weg zu einem Kinderspielsplatz.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell