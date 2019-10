Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geparkten Pkw angefahren - Unbekannter hinterlässt einen Schaden von 5000,- Euro - #polsiwi

Burbach (ots)

Am Montag, 14.10.2019, hatte ein 22-Jähriger seinen weißen Opel Corsa auf der Straße "Kreuzborn" vor seinem Wohnhaus geparkt. Gegen 15:50 Uhr hörte er zunächst einen Knall. Kurze Zeit später machte ihn dann ein Nachbar auf den frischen Unfallschaden an seinem Pkw aufmerksam. Ein bisher Unbekannter war vermutlich mit einem größeren Pkw, Kastenwagen oder Lkw im Vorbeifahren gegen den geparkten Corsa gefahren, wobei die gesamte Seite beschädigt wurde. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Siegenunter 0271/7099-0

