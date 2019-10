Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bus der VWS aufgebrochen - 29-Jähriger festgenommen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagabend, 14.10.2019, gegen 23:55 Uhr, stelle ein 41-jähirger Busfahrer des VWS fest, dass in seinen zuvor an der Daimlerstraße abgestellten Linienbus eingebrochen worden war. Im Rahmen der Ermittlungen und Fahndungen konnten die Beamten der Wache Weidenau einen 29-Jährigen festnehmen. Der Mann hatte noch die gestohlenen Gegenstände aus dem Bus dabei.

