Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dienstgebiet - Verkehrskontrollen in mehreren Ortschaften

Dienstgebiet (ots)

Am Dienstag wurden in mehreren Ortschaften im Dienstgebiet der Polizei Germersheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 7:45h und 8:45h wurde in Knittelsheim in der Hauptstraße der Verkehr überwacht. Es ergaben sich 11 Verwarnungen u.a. wegen mangelnder Beleuchtung. Von 10:00h bis 11:00h fand eine Kontrolle in der Rheinbrückenstraße in Germersheim statt. Dort waren 2 LKW-Fahrer nicht angegurtet. An 7 Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt. Davon war bei 2 Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen, weil unerlaubte Veränderungen am Fahrwerk durchgeführt wurden bzw. eine nicht zugelassene Tönungsfolie angebracht war. Ein Fahrradfahrer telefonierte während der Fahrt mit seinem Handy, was ebenso wie beim Auto fahren eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Zwischen 12:30h und 13:00h wurde der Verkehr in Schwegenheim in Höhe des Mitfahrerparkplatzes kontrolliert. Dort wurden an 7 Fahrzeugen kleinere Mängel festgestellt. Von 13:10h bis 13:30h wurde das Durchfahrtsverbot in Lingenfeld im Hirschgraben überwacht. Lediglich ein Fahrer wollte in dieser Zeit über den Wirtschaftsweg fahren. Er wurde entsprechend verwarnt.

