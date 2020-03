Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Versuchter Überfall am Backwarenanhänger

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (9. März, 19:55 Uhr) eine 34-jährige Frau auf dem Konrad-Adenauer-Ring mit einem Messer bedroht. Die Kamp-Lintforterin wollte gerade ihren Backwarenanhänger verlassen, als plötzlich ein Mann mit einem Messer vor ihr stand. Geistesgegenwertig suchte sie Schutz in dem Anhänger und schloss die Tür hinter sich. Der Täter rüttelte noch an dieser und versuchte sie zu öffnen. Das gelang jedoch nicht. Er flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

