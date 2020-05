Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Krankenfahrstuhl in Graben gestürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Krankenfahrstuhls am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 87-Jährige war gegen 13.10 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Münsterstraße in Richtung Bocholt unterwegs. Dabei kam der Bocholter auf gerader Strecke auf Höhe der Fachhochschule nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Fahrzeug in einen Straßengraben. Nach ersten Erkenntnissen sind als Ursache dafür internistische Probleme nicht auszuschließen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, die Feuerwehr barg den Krankenfahrstuhl.

