Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nächtlicher Brandalarm

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Dienstag rückte die Feuerwehr Ahaus zu einem Brandalarm aus. Flammen, Brandgeruch oder Rauch stellten die herbeigeeilten Rettungskräfte gegen 03:00 Uhr nicht fest, aber auf dem Boden der Tiefgarage "Königstraße" zerbrochenes Glas eines Feuermelders. Unbekannte hatten die Scheibe eingeschlagen und so den Einsatz der Polizei- und Rettungskräfte ausgelöst. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

