Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall auf A28 mit leichtverletzter Person - Überholfahrstreifen blockiert - Staubildung ++

Oldenburg (ots)

Am 21.02.20, um 13.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 28 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Oldenburg-West. Eine 40 Jahre alte Oldenburgerin musste ihren Pkw zwischen der Anschlussstelle Wechloy und dem Autobahndreieck Oldenburg-West verkehrsbedingt an einem Stauende abbremsen. Dies bemerkte eine hinter ihr auf dem Hauptfahrstreifen fahrende ebenfalls 40-jährige Oldenburgerin zu spät. Sie versuchte nach links auf den Überholfahrstreifen auszuweichen, was ihr allerdings nicht gelang. Beim Ausweichversuch touchierte sie zunächst den vor ihr fahrenden Pkw und anschließend kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem auf dem Überholfahrstreifen fahrenden Pkw. Dieser Pkw wurde von einer 40 Jahre alten Varelerin gelenkt. Durch den zweiten Zusammenstoß verkeilten sich die Pkw der Oldenburgerin und der Varelerin, so dass die Feuerwehr Oldenburg zwecks Bergung ausrücken musste. Nachdem die Feuerwehr die Pkw auseinandergeschoben hatte, konnte die Oldenburgerin glücklicherweise aus dem Auto austeigen. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Pkw entstand durch den Unfall zum Teil immenser Sachschaden und sie mussten alle durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 16000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand ein Rückstau von ca. sechs Kilometer Länge.

