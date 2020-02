Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Auffahrunfall an der Alexanderstraße +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Alexanderstraße wurde am Donnerstag eine Autofahrerin leicht verletzt: Die 33-Jährige befuhr mit ihrem VW Passat die Alexanderstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Als sie in Höhe der Autobahnauffahrt verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der Fahrer eines Opel von hinten auf den Passat auf. Unmittelbar nach der Kollision setzte der 56-jährige Opelfahrer zurück und stieß dann gegen den hinter ihm stehenden VW eines 53-Jährigen, der in derselben Fahrtrichtung unterwegs war und ebenfalls gebremst hatte. Die 33-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (223244)

Der Unfalldienst der Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

