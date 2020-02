Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Elektrowerkzeuge und Bargeld gestohlen +++

Oldenburg (ots)

Aus dem Rohbau eines Einfamilienhauses an der Rennplatzstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Einbrecher hatten in der Zeit zwischen 17 und 8 Uhr die Tür zu einem Abstellraum aufgehebelt und die Scheibe an einer Zugangstür ins Haus eingeschlagen. Mit ihrer Beute konnten die Diebe unerkannt flüchten. (217204)

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch stiegen Unbekannte in die Räume einer Sportanlage am Melkbrink ein. Im Zeitraum zwischen 22.20 und 8 Uhr wurde zunächst eine Nebeneingangstür sowie eine innenliegende Zwischentür aufgebrochen. Aus dem Kassenbereich sowie einem Lagerraum entwendeten die Diebe Bargeld und Lebensmittel. (217016)

Für Zeugenhinweise ist die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar.

