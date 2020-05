Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Mit Krankenfahrstuhl gegen parkenden Wagen gefahren

Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat der unbekannte Fahrer eines Krankenfahrstuhls am Montag in Bocholt-Holtwick bei einem Unfall verursacht. Dazu war es gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dinxperloer Straße gekommen: Eine Zeugin hatte beobachtet, dass ein älterer Mann dort offensichtlich Schwierigkeiten beim Rangieren mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl hatte. Dabei sei der Unbekannte mit seinem Fahrzeug auch gegen einen dort parkenden grau lackierten Opel gestoßen. Der Mann habe sich danach entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Zeugin beschreibt ihn wie folgt: etwa 80 bis 85 Jahre alt, Glatze; Fahrzeug sei rot lackiert gewesen und habe ein grünes Versicherungskennzeichen gehabt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

