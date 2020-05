Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Baustellendiebstahl

Velen (ots)

Diebe entwendeten von einer Baustelle in Velen mehrere Elektrogeräte und Diesel. Sie hatten sich in der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr Zugang auf das Baustellengelände an der Nordvelener Straße verschafft. Dort brachen sie einen Container auf. Mit einem Radlader versetzten die Täter nach jetzigem Ermittlungsstand einen vor dem Container zur Sicherung abgestellten Dieseltank. Aus diesem zapften die Täter zudem ca. 1.000 Liter ab. Hinweis an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

