Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Auto angefahren und geflüchtet

Groß Reken (ots)

Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein Unbekannter am Montag an einem geparkten braunen Audi A3 eines Bottropers hinterlassen. Der Geschädigte hatte das Fahrzeug gegen 13.15 Uhr vor einer Bäckerei an der Hauptstraße in Groß Reken abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 15:30 Uhr bemerkte er die Beschädigung am Heck. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

