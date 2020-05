Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Diebin wehrt sich

Vreden (ots)

Drei Zeugen waren am Montag nötig, um eine flüchtende Diebin festzuhalten. Eine 29-jährige in Vreden lebende Frau steckte gegen 13.00 Uhr Waren im Wert von circa 10 Euro ein, nachdem sie die Etiketten entfernt hatte. Ohne zu bezahlen, ging sie durch den Kassenbereich eines Verbrauchermarktes an der Wüllener Straße und flüchtete, als sie von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde. Beendet wurde die Flucht erst, als drei Personen die renitente Frau festhielten.

