Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Prüfbescheinigung reichte nicht

Ahaus (ots)

Ohne Führerschein war ein Rollerfahrer in Ahaus am Montag unterwegs. Der 16-Jährige fuhr mit seinem Roller mit deutlich über 25 km/h durch das Stadtgebiet, als er gegen 15.50 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Ein Drosselsatz hätte nach den Papieren verbaut sein müssen. Der Ahauser gab an, den Drosselsatz entfernt zu haben. Die vorgezeigte Mofa-Prüfbescheinigung reichte nun nicht mehr. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

