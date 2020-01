Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Diverse Fahrbahnverunreinigungen im Stadtgebiet Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, 19.01.2020 kam es zu bisher 3 Einsätzen für die hauptberufliche Feuer- und Rettungswache Ennepetal; allesamt auf Grund von Betriebsmittelflecken-/ spuren auf Fahrbahnen. In der Zeit von 11:54 Uhr bis 12:46 Uhr im Bereich Loherstr. / Neustr. , von 15:56 Uhr bis 16:33 Uhr im Bereich Am Kamp / Am Westfeld sowie von 16:35 Uhr bis 16:59 Uhr in der Bergstraße ; bei allen Einsätzen waren jeweils 4 Feuerwehrbeamte, ausgerückt mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, vor Ort tätig, neutralisierten die Verunreinigungen mit einem Spezialreiniger und stellten, zur Gefahrenwarnung, Ölwarnschilder auf.

