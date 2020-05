Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Gronau (ots)

Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montag in Gronau ereignet hat. Eine 34-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der Gronauer Straße in Richtung Epe unterwegs. Etwa 50 Meter vor dem Kreisverkehr Hofkamp/Hauskamp übersah die Gronauerin das Auto eines 43-Jährigen - der Gronauer hatte verkehrsbedingt abgebremst. Bei dem Aufprall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, die beiden sechs und vier Jahre alten Kinder in seinem Wagen wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachte alle drei in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell