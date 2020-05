Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bushaltestelle beschädigt

Borken (ots)

Gezündelt haben Unbekannte am Freitag in Borken: An einer Bushaltestelle an der Cordulastraße setzten die Täter gegen 19.40 Uhr ein Plakat in Brand. Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

