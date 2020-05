Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Gescher (ots)

Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, stattdessen hatte sich ein 18-Jähriger in der Nacht zum Samstag auch noch berauscht ans Steuer gesetzt. Polizeibeamte kontrollierten den jungen Mann, als er gegen 01.00 Uhr in Gescher auf dem Südlohner Damm unterwegs war. Ein Drogentest schlug positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt; ein Arzt entnahm dem Velener in der Ahauser Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell