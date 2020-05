Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Baucontainer aufgebrochen

Velen (ots)

Zahlreiche Elektrogeräte haben unbekannte Diebe in den vergangenen Tagen von einer Baustelle in Velen gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter mehrere Container auf einem Grundstück an der Nordvelener Straße aufgebrochen. Zum Diebesgut zählen unter anderem eine Schlagbohrmaschine, eine Flex, eine Handkreissäge, Strahler und Kabel. Darüber hinaus zapften die Unbekannten aus einem Dieseltank etwa 1.000 Liter Treibstoff ab. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

