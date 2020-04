POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis von Freitag, 24.04.2020

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden

1. Exhibitionist am Rheinufer in Kastel unterwegs, Mainz-Kastel, Eleonorenstraße, 23.04.2020, 15.20 Uhr

(pl)Am Donnerstagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann am Rheinufer im Bereich der Eleonorenstraße in Mainz-Kastel zwei 20 und 21 Jahre alten Frauen in schamverletzender Art und Weise. Der Mann hatte sich gegen 15.20 Uhr vor den beiden Frauen entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Bevor der Unbekannte anfing, sich auf einer Wiese zu entkleiden, soll er den Geschädigten bereits einige Zeit gefolgt sein. Der Exhibitionist soll etwa 1,75 Meter groß sowie dünn gewesen sein und einen dunklen Teint sowie dunkle, stark gekrauste, an den Seiten rasierte Haare gehabt haben. Getragen habe er einen weinroten Adidas Pullover, darunter ein weißes T-Shirt, blaue Jeans und braune Chucks mit Nieten. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Schmierereien an Stromkasten, Wiesbaden, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 23.04.2020, 06.00 Uhr bis 19.20 Uhr

(pl)Der Polizei wurde am frühen Donnerstagabend mitgeteilt, dass in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße in Wiesbaden ein Stromkasten mit politisch motivierten Sprüchen und Zeichen beschmiert worden ist. Eine Streife des 5. Polizeireviers fuhr daraufhin vor Ort und nahm eine entsprechende Strafanzeige auf. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten die Schmierereien am Donnerstag zwischen 06.00 Uhr und 19.20 Uhr angebracht worden sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

3. Busfahrer beleidigt und bedroht, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 23.04.2020, 17.43 Uhr bis 17.53 Uhr

(pl)Der Fahrer eines Linienbusses wurde am Donnerstagnachmittag im Bereich der Dotzheimer Straße von einem 41-jährigen Fahrgast beleidigt und bedroht. Der alkoholisierte 41-Jährige, welcher im Bus laut Musik hörte, wurde gegen 17.45 Uhr von dem Busfahrer aufgefordert, die Musik leiser zu machen und die Füße vom Sitz zu nehmen. Auf diese Aufforderung hin reagierte der Fahrgast aggressiv und sprach dem Fahrer gegenüber wüste Beleidigungen und Drohungen aus. Die verständigten Polizisten unterzogen den 41-Jährigen einer Kontrolle und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

4. Seitenscheibe von geparkten Pkw eingeschlagen, Mainz-Kastel, Zehnthofstraße, Festgestellt: 23.04.2020, 10.35 Uhr

(pl)In der Zehnthofstraße in Mainz-Kastel haben unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten VW Golf eingeschlagen. Ob etwas aus dem Innenraum des geparkten Fahrzeugs entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die beschädigte Autoscheibe wurde am Donnerstagvormittag gegen 10.35 Uhr festgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. E-Bike aus Keller gestohlen, Mainz-Kostheim, Linzer Straße, 23.04.2020, 11.00 Uhr bis 18.30 Uhr

(pl)Diebe haben im Verlauf des Donnerstags aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Linzer Straße in Mainz-Kostheim ein E-Bike gestohlen. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad gegen 11.00 Uhr mit einem Schloss gesichert im Keller des Hauses abgestellt. Als er dann gegen 18.30 Uhr erneut den Keller betrat, musste er feststellen, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzgrünes E-Bike von Focus im Wert von über 1.500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

6. Seniorin nach "Klingelstreich" bestohlen, Wiesbaden, Breslauer Straße, Montag, 20.04.2020, 16.00 Uhr

(däu)Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr lockten Unbekannte zunächst eine 89-jährige Frau aus ihrer Wohnung, um anschließend unbemerkt aus der Wohnung ein Portemonnaie sowie ein Metallkästchen zu entwenden. Als die ältere Dame nach mehrfachen Klingeln niemanden vor ihrer Wohnungstür antreffen konnte, ging sie nach unten zur Haustür des Mehrfamilienhauses um dort nachzusehen. Da die Bewohnerin hierbei ihre Wohnungstür offenließ, konnten die Täter mühelos in ihre Wohnung gelangen und sich dort während der kurzen Abwesenheit der 89-jährigen Frau ihre Beute sichern. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen. Auch wenn das Diebesgut in diesem Fall "nur" einen Gesamtwert von ca. 40 Euro hat sind solche Delikte für die Betroffenen oft eine große psychische Belastung. Wie sie sich vor solchen und anderen Straftaten schützen können erfahren sie kostenlos bei ihrer Polizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer (0611) 345-1616.

7. Dieb nutzt Unaufmerksamkeit auf einem Supermarktparkplatz aus, Wiesbaden, Otto-Wallach-Straße, Dienstag, 21.04.2020, 13.30 Uhr

(däu)Dienstagnachmittag gegen 13:30 Uhr nutzte ein unbekannter Dieb die kurze Unaufmerksamkeit einer 65-jährigen Frau, um ihre im Einkaufskorb abgelegte Handtasche zu entwenden. Auf dem Parkplatz mehrerer Supermärkte in der Otto-Wallach-Straße in Wiesbaden lud die Geschädigte gerade ihre Einkäufe in ihr Auto, als ein bislang unbekannter Mann die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche ergriff und damit flüchtete. In der Handtasche befand sich das Portemonnaie der Geschädigten. Diese beschrieb den Täter als Südländer mit kräftiger Figur. Er soll 40-50 Jahre alt und ca. 165-170cm groß sein. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

8. Aktueller Blitzerreport für Wiesbaden,

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbrecher scheitern an Kellerfenster, Hünstetten, Görsroth, Hessenstraße, Festgestellt: Donnerstag, 23.04.2020, 07:00 Uhr

(däu)Am Donnerstagmorgen stellte der Eigentümer eines Einfamilienhauses in Hünstetten-Görsroth fest, dass unbekannte Täter versuchten ein Kellerfenster aufzuhebeln. Nachdem die Täter am Widerstand des Fensters scheiterten entfernten sie sich unerkannt. An dem Fenster wurde ein Sachschaden von ca. 100 Euro verursacht. Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

2. Kennzeichendiebstahl, Rüdesheim, Bereich zwischen Rüdesheim und Oestrich-Winkel, Mittwoch, 22.04.2020 - Donnerstag, 23.04.2020

(däu)Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag schraubten unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eins schwarzen VW Golf ab und entwenden dies. Das Fahrzeug war im Bereich zwischen Rüdesheim und Oestrich-Winkel geparkt. Täterhinweise liegen keine vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis,

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

