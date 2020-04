POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Drei Haftbefehle nach Verdacht der Vergewaltigung, Wiesbaden, Bereich Moritz-Hilf-Straße, 07.04.2020 (ho)Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft und die Wiesbadener Kriminalpolizei führen derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen drei afghanische Flüchtlinge im Alter von 19 und 23 Jahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Alle drei sind verdächtig, sich am Abend des 07.04.2020 an einer 19-jährigen Frau auf einer Baustelle im Bereich der Moritz-Hilf-Straße vergangen zu haben. Gegen alle drei mutmaßlichen Tatbeteiligten wurden mittlerweile Haftbefehle erlassen.

Nach der Tat am 07.04.2020 offenbarte sich die Geschädigte einem Vertrauten, der gemeinsam mit ihr am 11.04.2020 die Polizei informierte. Danach handelt es sich bei einem der beiden 19-Jährigen um den ehemaligen Freund der Geschädigten, mit dem sie sich am Tatabend verabredet hatte und ihn daraufhin auch traf. Der Beschuldigte befand sich bei diesem Treffen in Begleitung zweier Familienangehöriger, die sich aus Berlin in Wiesbaden zu Besuch befanden. Während dieses Treffens sei es dann zu den sexuellen Übergriffen gekommen.

Nach Schilderung des Vorfalles sowie ersten Ermittlungen und Spurensicherungen wurde der 19-jährige ehemalige Freund der Geschädigten am 13.04.2020 an seiner Arbeitsstelle in Idstein festgenommen und nach Vorführung bei einem Richter in Untersuchungshaft genommen. Es folgten umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen in Wiesbaden und Berlin, die schließlich zur Festnahme der anderen beiden mutmaßlichen Tatbeteiligten in Berlin führten. Auch diese beiden Männer im Alter von 19 und 23 Jahren befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in dem Verfahren dauern derzeit noch an.

2. Passanten überfallen, Wiesbaden, Eintrachtstraße, 20.04.2020, 20.45 Uhr, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 21.04.2020, 00.10 Uhr, (pl)Der Wiesbadener Polizei wurden am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag insgesamt zwei Überfälle gemeldet, bei denen es die Täter auf das Bargeld ihrer Opfer abgesehen hatten.

Am Montag wurde gegen 20.45 Uhr in der Eintrachtstraße ein 18-jähriger Wiesbadener von drei Jugendlichen angegriffen und beraubt. Der Geschädigte schilderte, dass er auf der Straße von dem Trio unter Androhung von Gewalt dazu aufgefordert worden sei, seine Geldbörse zu übergeben. Anschließend hätten die Täter die in der Geldbörse befindlichen Geldscheine an sich genommen und dann mit der Beute in Richtung Pfitzenerstraße die Flucht ergriffen. Laut dem Geschädigten sollen die drei Räuber ca. 15- 16 Jahre alt und jeweils mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Zwei der Täter sollen ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer der beiden habe neben der Jogginghose und der Jacke noch eine blaue Baseballmütze sowie blaue Handschuhe getragen. Der Dritte im Bunde soll etwas kleiner gewesen sein und blonde Haare gehabt haben.

Ein weiterer Überfall ereignete sich um kurz nach Mitternacht in der Dotzheimer Straße. Ein 30-jähriger Mann hatte sich dort im Bereich der Bushaltestelle Luisenforum aufgehalten. Gegen 00.10 Uhr seien drei Männer und eine Frau auf den 30-Jährigen zugekommen und einer der männlichen Gruppenmitglieder habe ihn dann schließlich geschlagen und getreten. Nach dem Angriff, bei dem auch eine Glasflasche zum Einsatz gekommen sein soll, habe der Schläger dem Geschädigten dessen mitgeführtes Kleingeld geraubt. Der Angreifer soll ca. 30- 35 Jahre alt gewesen sein und türkisch gesprochen haben. Er habe dunkle, kurze Haare und sei mit einer roten Jacke bekleidet gewesen. Darüber hinaus habe er eine Umhängetasche mit sich geführt. Die beiden anderen Männer aus der Gruppe waren zum einen etwa 20- 22 Jahre und zum anderen ca. 38 Jahre alt. Der Jüngere soll rotblonde kurze Haare gehabt und eine Jeans sowie dunkle Oberkleidung getragen haben. Der Ältere habe dunkle, kurze Haare und sei komplett weiß gekleidet gewesen. Die weibliche Begleitung der drei Männer war komplett schwarz gekleidet.

Zeugen der Vorfälle und Hinweisgeber werden gebeten, das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu informieren.

3. Handfeste Auseinandersetzung auf Einkaufsmarktparkplatz, Mainz-Kastel, An der Helling, 20.04.2020, 19.40 Uhr, (pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "An der Helling" in Mainz-Kastel kam es am frühen Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 31-Jähriger war zunächst innerhalb des Einkaufsmarktes mit seinem späteren Kontrahenten in einen Streit geraten, der dann gegen 19.40 Uhr auf dem Parkplatz in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Hierbei sollen neben Fäusten auch die Gürtel der beiden Männer als Schlagmittel zum Einsatz gekommen sein. Der bislang noch Unbekannte soll 1,80 Meter groß, schlank, etwa 18- 20 Jahre alt gewesen sein und zurückgegelte, an den Seiten abrasierte Haare gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Jeans und ein schwarzes Hemd. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

4. Exhibitionist unterwegs, Mainz-Kastel, Eleonorenstraße, 20.04.2020, 18.25 Uhr, (pl)Am Montagabend zeigte sich ein unbekannter Mann am Rheinufer im Bereich der Eleonorenstraße in Mainz-Kastel einer 30-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Mann hatte sich gegen 18.25 Uhr vor der Frau entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Der Exhibitionist soll ca. 60 Jahre alt, etwa 1,70- 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Er sei im Anschluss an die Tat mit einem Fahrrad mit schwarzen Seitentaschen davongefahren. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Mehrere Wohnungseinbrüche, Wiesbaden, Werner-Hilpert-Straße / Erich-Ollenhauer-Straße, 16.04.2020, 16:00 Uhr - 20.04.2020, 19:30 Uhr / 21.04.2020, 02:00 Uhr, (däu)Im Zeitraum von Donnerstag bis Montag kam es in Wiesbaden zu zwei Wohnungseinbrüchen. Unbekannte hebelten zwischen Donnerstagnachmittag 16:00 Uhr und Dienstagabend gegen 19:30 Uhr das Fenster eines leerstehenden Hauses in der Werner-Hilpert-Straße auf. Aus dem Anwesen wurden eine Musikanlage und mehrere Lautsprecher im Gesamtwert von 1.200 Euro entwendet. An dem geöffneten Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 02:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße. Eine bislang unbekannte Person machte sich an der Wohnungstür der Dachgeschosswohnung zu schaffen, woraufhin in der Wohnung der Hund aufgeschreckt wurde und anschlug. Die Person ergriff daraufhin die Flucht und konnte unerkannt entkommen. Sie konnte durch einen Zeugen als dunkel gekleidet beschrieben werden. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

6. Diebstahl von Teilen eines Baugerüsts, Wiesbaden, Am Parkfeld, 17.04.2020, 12:30 Uhr - 20.04.2020, 07:00 Uhr (däu)Im Zeitraum von Freitag bis Montag stahlen Unbekannte in Wiesbaden-Biebrich Teile eines Baugerüsts. Die Diebe verschafften sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen Zutritt auf eine Baustelle "Am Parkfeld". Dort entwendeten sie mehrere Teile eines fahrbaren Baugerüsts im Wert von ca. 4.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345- 2340 entgegen.

7. Zwei Herrenfahrräder aus Garten gestohlen, Wiesbaden, Schaperstraße, 19.04.2020, 20.00 Uhr bis 20.04.2020, 06.00 Uhr, (pl)Diebe haben in der Nacht zum Montag aus dem Garten eines Wohnhauses in der Schaperstraße zwei Herrenräder gestohlen. Die Täter betraten das Grundstück zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr und schnappten sich im Anschluss die beiden dort abgestellten Räder. Während eines der entwendeten Fahrräder später in der Nähe des Tatortes abgestellt wieder aufgefunden werden konnte, ist das zweite weiterhin verschwunden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

8. Randalierer im Innenhof der Reduit zugange, Mainz-Kastel, Rheinufer, 20.04.2020, 18.00 Uhr bis 21.04.2020, 05.45 Uhr, (pl)In Mainz-Kastel waren in der Nacht zum Dienstag im Innenhof der Reduit Vandalen unterwegs. Die Täter rissen zwischen 18.00 Uhr und 05.45 Uhr einen Briefkasten ab und beschädigten darüber hinaus noch einen Türknauf, ein beleuchtetes Eingangsschild, einen Aschenbecher sowie vier große Blumentöpfe. Hierdurch verursachten die Randalierer einen Gesamtsachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

9. Schaufensterscheibe von Eiscafé eingeschlagen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 18.04.2020, 10.00 Uhr bis 20.04.2020, 10.00 Uhr, (pl)Zwischen Samstagvormittag und Montagvormittag wurde die Schaufensterscheibe eines Eiscafés in der Dotzheimer Straße eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

10. Reifen von Dienstwagen zerstochen, Wiesbaden-Dotzheim, Föhrer Straße, 20.04.2020, 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, (pl)Am Montagnachmittag haben unbekannte Täter in der Föhrer Straße in Dotzheim den hinteren, rechten Reifen eines Dienstwagens der Polizei zerstochen. Der Streifenwagen war zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr während eines Einsatzes in der Föhrer Straße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

11. Kontrolle über Mercedes verloren - Hoher Sachschaden an drei Pkw, Wiesbaden, Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, 21.04.2020, gg. 03.45 Uhr (pa)In der Nacht zum Dienstag wurde bei einem Verkehrsunfall in der Erich-Ollenhauer-Straße ein Sachschaden von über 65.000 Euro verursacht. Ein 33-jähriger Wiesbadener befuhr mit seiner Mercedes A-Klasse gegen 03.45 Uhr die Erich-Ollenhauer-Straße aus Richtung Erasmusstraße kommend in Fahrtrichtung Föhrer Straße. Im Bereich der Kreuzung Wachsackerstraße platzte - vermutlich nach dem Touchieren einer Verkehrsinsel - ein Reifen des Mercedes, woraufhin der 33-Jährige die Kontrolle über den Wagen verlor. Sein Fahrzeug stieß in der Folge gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw - einen VW Golf und einen BMW der 3er-Reihe. Durch die Kollision entstand sowohl am Mercedes des Wiesbadeners als auch an dem VW Totalschaden, sodass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Auch der BMW wurde stark beschädigt. Glücklicherweise wurden bei dem Verkehrsunfall keine Personen verletzt.

12. Sprinterfahrer alkoholisiert auf Autobahn unterwegs, A66, Fahrtrichtung Rheingau / B455 Fahrtrichtung Bierstadt, 19.04.2020, gg. 19.45 Uhr, (pa)Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am Sonntagabend einen unsicheren Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden. Der Fahrer eines orangefarbenen VW Sprinter war gegen 19.45 Uhr in Fahrtrichtung Rheingau unterwegs und soll Schlangenlinien und mehrfach auf den Standstreifen gefahren sein. Über die B 455 setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Bierstadt fort. Eine Polizeistreife konnte ihn schließlich in der Abraham-Lincoln-Straße einer Kontrolle unterziehen. Dabei zeigte er Zeichen eines vorangegangenen Alkoholkonsums. Ein mit dem 56-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,4 Promille. Aufgrund dessen wurde der Sprinterfahrer für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht. Die Polizei bittet Zeugen der Fahrweise sowie Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise dadurch gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 2440 beim 4. Polizeirevier zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung, Geisenheim, Rosengartenstraße, 20.04.2020, 15.30 Uhr, (däu)Am Montagnachmittag fiel ein 19-jähriger Autofahrer wegen seiner verkehrsgefährdenden Fahrweise im Rheingau auf. In einer unübersichtlichen Kurve im Bereich der Rosengartenstraße in Geisenheim versuchte er mit seinem Auto einen vorausfahrenden Radfahrer zu überholen. Hierbei kam er auf die Gegenfahrbahn und gefährdete dort den Gegenverkehr. Im Rahmen einer anschließenden Polizeikontrolle kam der Verdacht auf, dass der Mann vor Fahrtantritt Drogen konsumiert haben könnte. Nach einem positiv verlaufenden Urintest wurde der Fahrer zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Polizei bittet Zeugen der Fahrweise sowie Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise dadurch gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer (06722) 9112 - 0 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

2. Mülltonnen ausgebrannt, Hohenstein, Strinz-Magarethä, Steinstraße, 20.04.2020, gg. 16.30 Uhr, (däu)Ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand am Montagnachmittag in Strinz-Magarethä bei einem Brand von vier Mülltonnen. Gegen 16:30 Uhr meldete ein Anwohner die vier brennenden Abfallbehälter. Die Feuerwehr löschte das Feuer, zwei Tonnen sind jedoch vollständig geschmolzen und zwei weitere wurden stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

