Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Einbruch in Bungalows, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Unterer Zwerchweg, 17.04.2020, 16.30 Uhr bis 19.04.2020, 08.00 Uhr

(pa)Rund 1.000 Euro Schaden verursachten Einbrecher am Wochenende im Unteren Zwerchweg in Mainz-Kastel. Zwischen dem späten Freitagnachmittag und Sonntagmorgen begaben sich die Täter auf ein größeres Gartengrundstück, auf dem sich neben mehreren Hütten auch zwei Bungalows befinden. An beiden Gebäuden wurden die Eingangstüren gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Mit einer Kettensäge im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten die Täter unerkannt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

2. Trio bestiehlt Seniorin, Wiesbaden, Blücherstraße, 18.04.2020, gg. 12.15 Uhr

(pa)Dreiste Diebe stahlen am Samstag einer Wiesbadener Seniorin ihre Geldbörse. Gegen 12.15 Uhr am Mittag stieg ein männlicher Täter in der Blücherstraße auf den Balkon einer Hochparterrewohnung, um durch die offenstehende Balkontür in die Wohnräume zu gelangen und zwei Komplizinnen die Wohnungstür zu öffnen. Gemeinsam durchsuchte das Trio die Wohnung nach Wertsachen. Die 73-jährige Wohnungsinhaberin befand sich zur Tatzeit in der Wohnung und sah die Täter, konnte jedoch nicht verhindern, dass diese mit ihrer Geldbörse samt Bargeld in dreistelliger Höhe die Flucht ergriffen. Der männliche Täter trug nach Angaben der Seniorin einen Arbeitsanzug, die beiden Frauen Röcke. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

3. Einbruch in Gaststätte, Wiesbaden, Hollerbornstraße, 16.04.2020, 22:00 Uhr - 17.04.2020, 10:00 Uhr

(däu)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Hollerbornstraße ein. Zwischen dem späten Donnerstagabend und Freitagvormittag brachen Diebe die Tür der Gaststätte auf und stahlen neben Lebensmitteln einen schwarzen Rucksack, einen Laptop sowie eine Soundbox im Gesamtwert von ca. 300 Euro. Zusätzlich wurde die Gaststätte durchwühlt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Die Täter flüchteten unerkannt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Unverschlossene PKWs locken Diebe an, Wiesbaden, Gluckstraße / Schöne Aussicht, 16.04.2020, 22.30 Uhr / 16.04.2020, 23.05 Uhr

(däu)Am Donnertag versuchten drei Täter aus zwei unverschlossenen Autos Beute zu machen. Leichtes Spiel hatten die Täter zunächst in der Gluckstraße, als sie am späten Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr durch die unverschlossene Tür eines weißen Peugeots in das Fahrzeug gelangen konnten. Dieses wurde zwar durchwühlt, entwendet wurde jedoch nichts. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Idsteiner Straße. Zu einer ähnlichen Tat kam es kurze Zeit später unweit entfernt in der Schönen Aussicht. Dort trafen die Täter auf einen ebenfalls unverschlossenen weißen Land Rover. Auch dieser wurde durchwühlt aber auch hier wurden die Diebe nicht fündig. Im Anschluss entfernten sich das Trio in Richtung Prinzessin-Elisabeth-Straße. Die Personenbeschreibungen bei beiden Taten ist nahezu identisch: 3 männliche Täter mit Jogginghosen und Handschuhen bekleidet, alle sprachen deutsch, ein Täter trug eine Umhängetasche, ein weiterer Täter war zusätzlich mit einer Mütze bekleidet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 -0 bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden zu melden.

5. Diebstahl eines Opel Meriva, Wiesbaden, Kirchhohl, 18.04.2020, 00.00 Uhr

(däu)In der Nacht zum Samstag stahlen Unbekannte in Naurod einen schwarzen PKW. Die Täter öffneten gegen Mitternacht in der Kirchhohl auf unbekannte Art und Weise einen schwarzen Opel Meriva und fuhren damit davon. Später ließen sie ihn in der Jägerstraße Ecke Taubenstraße in Wiesbaden zurück und flohen in Richtung Waldstraße. Das Auto überstand die Spritztour unbeschadet. Die beiden männlichen Täter werden als ca. 20-25 Jahre alt beschrieben und sie sprachen akzentfreies Deutsch. Einer der Unbekannten trug einen Parka mit Fellkragen, die andere Person war mit einer weißen Jacke sowie mit einer weißen Baseballkappe bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

6. Diebstahl aus einen Mazda, Wiesbaden, Glarusstraße, 16.04.2020, 17:00 Uhr - 17.04.2020, 10:40 Uhr

(däu)In Biebrich wurden zwischen Donnerstag und Freitag aus einen PKW zwei Lautsprecher gestohlen. In der Glarustraße schlugen Unbekannte zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag um 10:40 Uhr die Scheibe der hinteren Beifahrerseite eines grauen Mazda ein und stahlen zwei Lautsprecher im Wert von 800 Euro. Der Sachschaden an dem PKW wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 -0 bei der Polizei in Wiesbaden zu melden.

7. Zerstochene Reifen an drei Pizzalieferfahrzeugen, Wiesbaden, Bahnhofstraße, 16.04.2020, 23:45 Uhr - 17.04.2020, 10:00 Uhr

(däu)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerstachen Unbekannte die Reifen mehrerer Lieferfahrzeuge einer Pizzeria in der Bahnhofstraße. Die Täter beschädigten an den drei weißen Citroen des Lieferservice insgesamt 10 Reifen. Der Sachschaden beträgt ca. 800 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345 -2140 zu melden.

8. Eingeworfene Fensterscheiben der Sporthalle am 2. Ring, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, 16.04.2020, 16:00 Uhr - 17.04.2020, 08:15 Uhr

(däu)Unbekannte warfen mit Steinen mehrere Fensterscheiben einer Sporthalle im Konrad-Adenauer-Ring ein. In der Zeit von Donnerstag 16:00 Uhr bis Freitag 08:15 Uhr zerstörten die Täter mehrere Scheiben der Sporthalle am 2. Ring. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro beziffert. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345 -2340 zu melden.

9. Hühnerdiebstahl in Biebrich, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, 17.04.2020, 20:00 Uhr - 18.04.2020, 08:00 Uhr

(däu) Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Bauwagen in der Erich-Ollenhauer-Straße in Wiesbaden ein und stibitzen daraus ein Huhn. Mittels brachialer Gewalt brachen die Täter im Zeitraum von Freitag, 20:00 Uhr bis Samstagmorgen, 08:00 Uhr die Zugangstür eines Bauwagens auf, welcher als Hühnerstall umfunktioniert war. Pech hatte ein Huhn, welches durch die Unbekannten mitgenommen wurde. Der Sachschaden an dem Bauwagen beträgt 60 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345 -2540 zu melden.

10. Sachbeschädigung an einem ESWE Bus Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße 18.04.2020, 16:20 Uhr

(däu)Im Schelmengraben in Wiesbaden wurde die Scheibe eines ESWE Linienbusses beschädigt. Als am Samstag gegen 16:20 Uhr ein leerer ESWE Linienbus an der Haltestelle "Alexej-von-Jawlensky-Schule" verkehrsbedingt halten musste hörte der Busfahrer einen Schlag gegen den hinteren Bereich seines Busses. Als der Busfahrer nachschaute stellte dieser in der hintersten linken Scheibe ein ca. 1cm großes rundes Loch sowie Risse durch die gesamte Scheibe fest. Der Sachschaden an dem Bus beträgt ca. 500 Euro. Wie genau der Schaden verursacht wurde bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345 -2340 zu melden.

11. Nach Einbruch festgenommen, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Rathausstraße, Montag, 20.04.2020, 03:00 Uhr

(jn)Beamte der Wiesbadener Polizei haben in der vergangenen Nacht drei Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, zuvor in einen Kiosk im Stadtteil Mainz-Kastel eingebrochen zu sein. Gegen 03:00 Uhr waren Anwohner auf den Einbruch in einen Kiosk in der Rathausstraße aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Polizei informiert. Aufgrund der vorliegenden Beschreibung des geflüchteten Trios und des geringen Personenaufkommens im Bereich des Tatortes, konnten im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen drei Jugendliche aus Wiesbaden im Alter von 15 und 16 Jahren angetroffen und festgenommen werden. Alle drei sind bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten. Zudem konnten in der Nähe des Kiosks Teile der Beute aufgefunden werden. Bei der Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

12. BMW verschwunden, Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag, 18.04.2020, 00:00 Uhr bis Sonntag, 19.04.2020, 12:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes im Wiesbadener Stadtteil Biebrich einen BMW entwendet. Der schwarze 5er BMW mit dem amtlichen Kennzeichen WI-AS 568 parkte seit der Nacht zum Samstag auf einem Privatparkplatz in der Erich-Ollenhauer-Straße. Am Sonntagmittag war das Fahrzeug verschwunden. Der Wert beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zum Verbleib des BMW oder der Tat unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

13. Haltestelle verpasst und ausgerastet, Wiesbaden, Bierstadter Straße, Sonntag, 19.04.2020, 20:45 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend in einem Linienbus randaliert, nachdem er seine Haltestelle verpasst hat. Wie Ermittlungen zeigten, hatte der ca. 20 bis 25 Jahre alte Mann zunächst im Bus der Linie 37 in Richtung Venatorstraße gesessen und es dann allem Anschein nach verpasst, rechtzeitig seinen Wunsch auszusteigen bekannt zu geben. In der Folge setzte der Bus seine Fahrt fort, ohne dass der ca. 1,60 Meter große Mann mit schwarzen kurzen Haaren den Bus verlassen konnte. Dies löste bei dem Täter einen emotionalen Ausbruch aus, wobei er aggressiv herumgeschrien und zudem mehrfach gegen die Tür des Busses getreten haben soll. Letztendlich zerbrach das Glas der Bustür, woraufhin sich die Tür öffnete und der Unbekannte in Richtung Moltkering davonrannte. Der Bus hatte zu dieser Zeit bereits angehalten. Den Angaben des Busfahrers zufolge soll der Mann südländisch ausgesehen und schlechtes Deutsch gesprochen haben. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Das 4. Polizeirevier ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 2440 zu melden.

14. Rollerfahrer nach Unfall schwerverletzt, Wiesbaden, Biebrich, Rheingaustraße, Am Parkfeld, Samstag, 18.04.2020, 21:15 Uhr

(jn)Am Samstagabend ist in Biebrich ein 50-jähriger Rollerfahrer aus Wiesbaden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Erkenntnissen von der Unfallstelle zufolge befuhr der Mann um 21:15 Uhr die Rheingaustraße aus Richtung Rathausstraße kommend in Fahrtrichtung Albert-Schweitzer-Allee. Zeitgleich war eine 23-jährige Frau aus Mainz am Steuer ihres Peugeot auf der Straße "Am Parkfeld" unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Rheingaustraße einzubiegen. Aus unbekannten Gründen übersah sie den Zweiradfahrer im Einmündungsbereich und es kam zur Kollision der zwei Fahrzeuge. Dabei stürzte der 50-Jährige; er musste nach einer ersten medizinischen Untersuchung an der Unfallstelle stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

15. Nach Unfall geflüchtet, Wiesbaden, Goerdelerstraße, Samstag, 18.04.2020, kurz vor 23:30 Uhr

(jn)Nach einem Verkehrsunfall am späten Samstagabend in Wiesbaden ist ein/e bislang unbekannte/r Autofahrer/in geflüchtet. Gegen 23:30 Uhr war ein Verkehrsteilnehmer mit einem am Fahrbahnrand, auf Höhe der Hausnummer 24, der Goerdelerstraße geparkten VW zusammengestoßen und im Anschluss in Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße geflüchtet, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Der entstandene Sachschaden an dem VW wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen schwarzen Mercedes gehandelt haben dürfte. Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt weitere Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Schultür beschädigt, Geisenheim, Dr.-Schramm-Straße, Donnerstag, 16.04.2020, 23.00 Uhr bis Freitag, 17.04.2020, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in der Dr.-Schramm-Straße in Geisenheim die Tür einer Schule beschädigt. Der an der Glasscheibe der Tür entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 91120 zu melden.

2. Autoaufbrecher von Fahrzeugbesitzer überrascht, Eltville-Erbach, Kloster-Eberbach-Straße, Donnerstag, 16.04.2020, 17.30 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag hat ein Autofahrer auf einem Parkplatz in der Kloster-Eberbach-Straße in Erbach einen Autoaufbrecher auf frischer Tat erwischt. Der Mann kam gegen 17.30 Uhr zurück zu seinem auf dem Parkplatz stehenden Mercedes, als er einen bisher unbekannten Mann an seinem Fahrzeug bemerkte. Als der Geschädigte den Unbekannten ansprach, stellte sich heraus, dass sich der Mann gewaltsam Zutritt zu dem Mercedes verschafft und aus diesem ein Kissen sowie einen Pullover entwendet hatte. Nach einem kurzen verbalen Disput flüchtete der Täter dann zu einer nahegelegenen Bushaltestelle und stieg in einen ankommenden Bus. Der Flüchtige soll etwas 50 - 60 Jahre alt, 1,70 m groß und schlank gewesen sein. Er habe kurze Haare und ein stark gebräuntes Gesicht gehabt. Bekleidet sei der Täter mit einer grauen, wattierten Jacke mit Kragen, einer dunklen Stoffhose und einer Sonnenbrille mit runden blauen Gläsern sowie dünnen Rahmen gewesen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 90900 zu melden.

3. Ortsschilder entwendet, Hohenstein-Breithardt, Landesstraße 3373, Kreisstraße 694 und B 54, Donnerstag, 09.04.2020 bis Dienstag, 14.04.2020

(si)Über die Osterfeiertage hatten es Unbekannte gleich auf mehrere Ortschilder der Gemeinde Hohenstein-Breithardt abgesehen. Die Diebe entwendeten die Ortstafeln im Bereich der Landesstraße 3373, der Kreisstraße 694 sowie der Bundesstraße 54, wodurch ein Schaden Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 70780 zu melden.

4. Geldbörse aus Kofferraum von Skoda entwendet, Idstein-Wörsdorf, Walsdorfer Straße, Freitag, 17.04.2020, 13.50 Uhr

(si)Am Freitagmittag haben Diebe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walsdorfer Straße in Wörsdorf zugeschlagen. Die Unbekannten entwendeten gegen 13.50 Uhr eine Geldbörse aus dem offenstehenden Kofferraum eines Skodas, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 350 Euro entstand. Laut Zeugenangaben soll es sich bei den Tätern um drei Personen mit Kleinkind gehandelt haben. Eine dieser Personen soll ein komplett dunkel gekleideter Mann mit ausländischem Erscheinungsbild gewesen sein. Diesen habe eine etwa 1,60 m große und schwangere Frau mit ebenfalls ausländischem Erscheinungsbild begleitet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 93940 zu melden.

5. Scheibe von Honda eingeschlagen, Heidenrod-Laufenselden, Tulpenweg, Samstag, 18.04.2020, 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr

(si)Am Samstagmittag haben Unbekannte im Tulpenweg in Laufenselden einen silbernen Honda CR-V beschädigt. Die Täter schlugen eine Scheibe des geparkten Pkw ein, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06128) 92020 zu melden

6. Einbrecher scheitern, Waldems-Esch, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 16.04.2020, 00.00 Uhr bis Samstag, 18.04.2020, 14.00 Uhr

(si)Zwischen Donnerstag und Samstag sind Einbrecher in der Schwalbacher Straße in Esch gescheitert. Die Unbekannten hatten versucht zwei Türen zur Garage eines Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen und unerkannt die Flucht ergriffen, nachdem ihnen dies nicht gelungen war. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 93940 zu melden.

7. Volvo prallt gegen Baum - Fahrzeuginsassen verletzt, Landesstraße 3031, zwischen Steinfischbach und B 275, Sonntag, 19.04.2020, 20.30 Uhr

(si)Am Sonntagabend ist auf der Landesstraße 3031 zwischen Steinfischbach und der B 275 ein Volvo von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 31 Jahre alte Volvo-Fahrer war auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße unterwegs und wollte augenscheinlich nach rechts in Richtung Reichenbach abbiegen. Dabei verlor der Fahrer ersten Ermittlungen zu Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und überquerte mit dem Volvo die Bundesstraße, bevor der Pkw schließlich an dem Baum zum Stillstand kam. Sowohl der 31 Jahre alte Fahrer als auch die 44 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt.

8. 48 Jahre alter Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt, Landesstraße 3026, zwischen Wörsdorf und Walsdorf, Sonntag, 19.04.2020, 19.00 Uhr

(si)Am Sonntagabend wurde auf der Landesstraße 3026 zwischen Wörsdorf und Walsdorf ein 48 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Walsdorf unterwegs, als er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Boden stürzte. Dabei verletzte sich der 48-Jährige so schwer, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der an dem Motorrad entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell