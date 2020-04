Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Ask me anything: 26 Stellen bei der Wachpolizei

(fm) "Frage für einen Freund" war gestern - morgen startet das Polizeipräsidium Westhessen wieder ein sogenanntes AMA (Abkürzung für "ask me anything") zum Thema "Wachpolizei als Beruf". Der Leiter der Präsidialwache, Erster Polizeihauptkommissar Uwe Stetzer, wird mit Unterstützung von Polizeikommissarin Nicole Großer (Einstellungsberaterin) alle aufkommenden Fragen zu den Stellen bei der Wachpolizei beantworten. Es gibt bei den Fragen keine Vorgaben. Unter dem Motto "Ein Thema - viele Fragen - alle Plattformen" sind Beiträge zum AMA durch das Social-Media-Team erstellt worden, die bereits jetzt öffentlich kommentiert oder per Direktnachricht gestellt werden können. Am Freitag, 17.04.2020, werden diese dann zwischen 12 und 14 Uhr live vom Chef der Wachpolizei sowie unserer Einstellungsberaterin beantwortet. Ziel ist es Menschen über das Berufsbild "Wachpolizei" zu informieren, sie für den Berufseinstieg zu begeistern und weitere Auskünfte zu geben. Die Wachpolizei dient der Entlastung der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten von Aufgaben, die auch von nicht voll ausgebildeten Polizeikräften erfüllt werden können. Momentan sind bei der Wachpolizei des Polizeipräsidium Westhessen zum 01.10.2020 bis zu 26 Stellen ausgeschrieben. Neben einer Verwendung im Wechselschichtdienst auf der Präsidialwache in Wiesbaden, können weitere Verwendungen in den Flächendirektionen Limburg, Bad Schwalbach, Main-Taunus (Hofheim) und Hochtaunus (Bad Homburg, Usingen) im Tagdienst erfolgen. Polizeihauptkommissar Florian Meerheim (Team soziale Medien) wird das neuartige AMA-Recruitingformat morgen auf allen drei Social-Media-Accounts (Facebook, Instagram & Twitter) des Präsidiums begleiten.

2. Diebesgut in der Pfanne - ein außergewöhnlicher Einbruch, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Nacht zum 09.04.2020 und danach

(ho)Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts bearbeitet derzeit einen sehr außergewöhnlichen Einbruchsfall. Bereits in der Nacht zum 09. April verschafften sich Einbrecher Zutritt zum Kühlraum eines Schnellrestaurants in der Schiersteiner Straße und entwendeten dort Tiefkühlwaren im Wert von mehreren Hundert Euro. Nach verübter Tat riefen sie sich ein Taxi für die Fahrt nach Hause. Der Taxifahrer half noch beim Einräumen des Diebesgutes in das Taxi, stellte beim Anfassen der Tüten jedoch fest, dass diese erstaunlich kalt waren. Außerdem nahm er einen Fleischgeruch wahr. Von der zurückliegenden Tat wusste er zu dem Zeitpunkt noch nichts und schöpfte daher auch keinen konkreten Verdacht. Nachdem der Taxifahrer die Männer an ihr Ziel gebracht hatte, setze er seine Fahrt fort. Im Laufe des Folgetages meldete er sich jedoch bei der Polizei und teilte seine Beobachtungen mit. Anhand einer zurückverfolgten Rufnummer konnten schließlich drei Tatverdächtige ermittelt werden. Bei einer angeordneten Durchsuchung in der Wohnung eines Tatverdächtigen wurde schließlich ein Teil des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt. Seine Mutter war gerade dabei, einen anderen Teil der Beute in der Küche zuzubereiten... Bei den anschließenden Feststellungen erhärtete sich auch ein Tatverdacht gegen den Bruder des Beschuldigten, gegen den nun ebenfalls ermittelt wird.

3. Festnahmen nach Einbruch in Pkw, Mainz-Kostheim, Passauer Straße, ab 01.50 Uhr

(ho)In der vergangenen Nacht wurde in der Passauer Straße ein geparkter Citroen aufgebrochen und daraus eine Jacke und andere Gegenstände gestohlen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete nach der Tat mehrere Personen, die vom Tatort zu Fuß flüchteten. Nach der Anzeigenaufnahme wurde die Zeugin im Bereich des Tatortes erneut auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sie anhand ihrer Bekleidung als zwei der flüchtigen Einbrecher identifizierte. Sie folgte den beiden Tatverdächtigen und führte die verständigte Polizei an das Duo heran, welches daraufhin festgenommen wurde und die Personalien festgestellt werden konnten. Ob die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren tatsächlich an der Tat beteiligt waren, muss nun bei den weiteren Ermittlungen geklärt werden.

4. Körperverletzung nach Hundestreit, Wiesbaden-Biebrich, Taubenstraße, 15.04.2020, gg. 09.30 Uhr

(ho)Eine Beißerei zwischen zwei Hunden eskalierte gestern Morgen in Biebrich und endete mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung. Die beiden Hundebesitzer im Alter von 43 und 79 Jahren gerieten wegen der Auseinandersetzung ihrer Vierbeiner in einen heftigen Streit. Schließlich soll der jüngere der beiden den "gegnerischen" Hund getreten haben, worauf der 79-jährige auf den 43-jährigen eingeschlagen haben soll. Die Angaben der beiden Beteiligten werden nun in den eingeleiteten Ermittlungsverfahren überprüft.

5. Werkzeuge aus Lagerraum gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Sauerwiesweg, 15.03.2020, 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr

(ho)Beim Einbruch in einen Lagerraum im Sauerwiesweg haben Unbekannte gestern mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen. Bei der Tat ist ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. Die Täter liefen durch den Hof eines Mehrfamilienhauses zu dem Lagerraum, wo sie eine Tür aufbrachen. Nachdem sie die verschiedenen Werkzeuge an sich genommen hatten, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Baumaterial und Werkzeuge von Schulgelände entwendet, Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, Dienstag, 14.04.2020, 19.15 Uhr bis Mittwoch, 15.04.2020, 06.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch hatten es Einbrecher in der Pestalozzistraße in Hahn auf Baumaterial sowie Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro abgesehen. Um an die Beute gelangen zu können, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Schulgebäude und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 70780 zu melden.

2. Falsche Polizeibeamte rufen an, Rheingau-Taunus-Kreis, Mittwoch, 15.04.2020

(si)Im Laufe des Mittwoches haben Unbekannte im gesamten Rheingau-Taunus-Kreis versucht, als falsche Polizeibeamte Beute zu machen. Der Polizei wurden rund ein Dutzend Fälle gemeldete, in welchen sich die Täter am Telefon als angebliche Polizeibeamte ausgaben. Bei den Telefonaten versuchten die Betrüger dann die Angerufenen davon zu überzeugen, dass ihre Ersparnisse in Gefahr sind und diese deshalb an die Polizei übergeben werden müssen. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen genau richtig und beendeten das Gespräch ohne auf die Forderungen der Betrüger einzugehen, da sie entweder über die Masche der Täter informiert oder misstrauisch waren. Beides prima! Denn sich mit den Tätern zu unterhalten oder gar Informationen über Bargeld oder Wertsachen herauszugeben, kann fatale Folgen haben. In einigen Fällen in der Vergangenheit haben die Täter ihre Opfer dazu bewegt, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher beherzigen Sie den Rat der Polizei. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Das ist nicht etwa unhöflich, sondern die einzige Möglichkeit, die Täter los zu werden.

3. VW Golf bei Unfallflucht erheblich beschädigt, Aarbergen-Panrod, Seelbachstraße, Dienstag, 14.04.2020, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 15.04.2020, 10.30 Uhr

(si) Von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Seelbachstraße in Panrod ein VW Golf bei einer Unfallflucht erheblich beschädigt. Der schwarze Golf stand am Fahrbahnrand, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug die komplette linke Seite des VW beschädigte und dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro verursachte. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug oder einen Traktor mit Anhänger gehandelt haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)70780 zu melden.

4. Fiat auf Parkplatz von Einkaufsmarkt beschädigt, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Mittwoch, 15.04.2020, 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr

(si)Am Mittwochmittag ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein schwarzer Fiat Panda stand zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr auf dem Parkplatz, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug die hintere Stoßstange des Fiat abriss und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursachte. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)70780 zu melden.

5. Gartenzaun angefahren und geflüchtet, Schlangenbad-Bärstadt, Wambacher Straße/Rosenstraße, Mittwoch, 15.04.2020, 09.15 Uhr

(si)Am Mittwochmorgen wurde in der Rosenstraße in Bärstadt ein Gartenzaun bei einer Unfallflucht beschädigt. Laut Zeugenangaben bog ein Hyundai gegen 09.15 Uhr von der Wambacher Straße auf die Rosenstraße ab und stieß dabei gegen den Zaun. Im Anschluss soll der Pkw ohne anzuhalten weitergefahren sein. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Hyundai dann in Bärstadt angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Fahrer des Pkw erheblich alkoholisiert war. Ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem 64 Jahre alten Mann ergab einen Wert von mindestens 1,6 Promille, weshalb sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem wurde gegen den 64-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell