POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Hochwertige Werkzeuge gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, 11.04.2020 bis 14.04.2020

(ho)Im Verlauf des Osterwochenendes haben Unbekannte aus zwei Klein-Lkw in Wiesbaden-Biebrich hochwertige Werkzeuge gestohlen. Die beiden betroffenen Fahrzeuge waren in der Wörther-See-Straße und der Pörtschacher Straße abgestellt und wurden bei den Diebstählen beschädigt. Den Spuren zufolge näherten sich die Täter den Fahrzeugen und brachen die Aufbauten auf, um an ihre Beute zu gelangen. In den Innenräumen wurden sie fündig und flüchteten mit den entwendeten Werkzeugen. Der Schaden beträgt rund 1.800 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Dreiste Taschendiebe bestehlen Seniorin, Wiesbaden-Bierstadt, Rostocker Straße, 11.04.2020, gg. 08.00 Uhr

(ho)Ein 78-jährige Frau ist am Samstagmorgen Opfer dreister Taschendiebe geworden. Die Frau befand sich gerade beim Einkaufen in einem Einkaufsmarkt in Bierstadt und hatte die Handtasche an ihren Rollator gehängt. In einem unbeobachteten Moment griffen die Täter zu und entwendeten die Geldbörse aus ihrer Tasche, in der sich auch ihre EC-Karte befand. Mit dieser Karte hoben die Täter nach dem Diebstahl noch mehrere Hundert Euro Bargeld vom Konto der Frau ab. Die Wiesbadener Polizei hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Geparkte Fahrzeuge angefahren und geflüchtet, Wiesbaden-Nordenstadt, Wiesbaden-Frauenstein, 14.04.2020

(ho)Im Verlauf des gestrigen Dienstags sind in Nordenstadt und Frauenstein zwei geparkte Fahrzeuge bei Verkehrsunfällen erheblich beschädigt worden. In beiden Fällen verließen die Verursacher den Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 06.10 Uhr und 13.00 Uhr war in der Borsigstraße in Wiesbaden-Nordenstadt ein Seat in einer Parkbucht abgestellt. Als die Besitzerin des Wagens diesen wieder benutzen wollte, stellte frische Beschädigungen auf der Fahrerseite fest. Der Schaden an dem Seat beträgt rund 4.500 Euro. Das 4. Polizeirevier nimmt Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen. Bei einer weiteren Unfallflucht wurde in der Kirschblütenstraße in Wiesbaden-Frauenstein ein VW Polo in Mitleidenschaft gezogen. Der Wagen war innerhalb einer markierten Parkfläche am Fahrbahnrand abgestellt und wurde durch ein anderes Fahrzeug im Bereich des vorderen, linken Radkastens beschädigt. Der Schaden an dem Polo beträgt mindestens 2.000 Euro. In diesem Fall bittet das 3. Polizeirevier um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340.

4. Achtung falsche Polizisten rufen an, Wiesbaden, 14.04.2020

(ho)Im Verlauf des Dienstages haben in Wiesbaden erneut falsche Polizisten versucht, mit unterschiedlichen Tricks Bargeld zu erbeuten. In einem Fall in Wiesbaden-Erbenheim meldete sich sogar einer der Täter beim Marktleiter eines Einkaufsmarktes und forderte diesen auf, das Bargeld aus dem Tresor an einen "Kollegen" zu übergeben, da ein Überfall unmittelbar bevorstünde. Ansonsten ähneln sich die Tricks der Täter. Ein Polizist meldet sich meist mit seinem Namen und macht den Angerufenen durch Hinweise auf skrupellose Verbrecher Angst. Die Opfer sollen ihr Bargeld oder ihre Wertsachen aushändigen, da sie sonst den Tätern in die Hände fallen würden. Gestern durchschauten jedoch die Angerufen die Masche und beendeten die Gespräche. Richtig so! Denn einfach aufzulegen ist die beste Maßnahme, um solche Betrüger loszuwerden. Lassen Sie sich daher niemals auf Gespräche ein, vor allem dann nicht, wenn der Anrufer nach Bargeld oder anderen Wertsachen fragt. Sollten Sie unsicher sein, weihen Sie eine Person ihres Vertrauens ein oder rufen sie die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug am Telefon erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Überfall gescheitert - Kriminalpolizei sucht Zeugen, Eltville-Hattenheim, Rheinallee, 14.04.2020, gg. 22.50 Uhr

(ho)Ein unbekannter Räuber ist gestern beim Versuch gescheitert, in einer Tankstelle in Hattenheim Bargeld zu erbeuten. Der mit einem weißen Tuch vermummte Mann betrat gegen 22.00 Uhr das Tankstellengebäude und forderte den anwesenden Kassierer auf, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Als der Geschädigte dem Täter zu verstehen gab, dass er nicht über Bargeld verfügt, wurde der Räuber aggressiv und stach mit einem mitgeführten Messer auf die Plexiglasscheibe ein, die vor der Kasse als Infektionsschutz aufgestellt war. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß vom Gelände der Tankstelle in Richtung eines Spielplatzes. Der Kassierer kam mit dem Schrecken davon.

Der Räuber wurde als ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, ca. 25 bis 28 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuenpullover, schwarze Jogginghosen der Marke (JAKO), trug Handschuhe und sprach akzentfreies Deutsch. Der Mann führte ein Küchenmesser und eine schwarze Plastiktüte bei sich.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem versuchten Raub übernommen und bittet mögliche Zeugen, die vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Kleinkraftrad entwendet, Niedernhausen, Bahnhof, Ilfelder Platz, Dienstag, 14.04.2020, zwischen 12.50 Uhr und 23.30 Uhr

(si)Am Dienstag haben Unbekannte, zwischen 12.50 Uhr und 23.30 Uhr, ein Kleinkraftrad am Bahnhof in Niedernhausen entwendet. Der blaue Motorroller stand auf einem Parkplatz am Ilfelder Platz, als die Täter zuschlugen und das Fahrzeug im Wert von mehreren Hundert Euro an sich nahmen. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 315-CJV angebracht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 93940 zu melden.

3. Scheibe von Sparkasse beschädigt, Geisenheim, Winkeler Straße, Donnerstag, 09.04.2020, 18.00 Uhr bis Dienstag, 14.04.2020, 09.00 Uhr

(si)Über die Osterfeiertage wurde in der Winkeler Straße in Geisenheim die Glasscheibe einer dortigen Sparkasse beschädigt. Ersten Ermittlungen zu Folge warfen die Täter mehrere Steine gegen die Scheibe, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 91120 zu melden.

4. Piaggio entwendet, Waldems-Esch, Auf der Lind, Freitag, 10.04.2020, 09.00 Uhr bis Montag, 13.04.2020, 23.00 Uhr

(si)Im Laufe der Osterfeiertage haben Diebe in der Straße "Auf der Lind" in Esch zugeschlagen. Die Unbekannten entwendeten einen dort abgestellten Motorroller der Marke Piaggio im Wert von rund 1.000 Euro. An dem silberfarbenen Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen RÜD-E 149 angebracht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 93940 zu melden.

5. Opel Corsa bei Unfallflucht beschädigt, Heidenrod-Kemel, Bäderstraße, Samstag, 11.04.2020, zwischen 14.15 Uhr und 15.00 Uhr

(si)Am Samstagnachmittag wurde in der Bäderstraße in Kemel ein Opel Corsa von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der weiße Pkw stand, zwischen 14.15 Uhr und 15.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes, als an dem Heck des Opel ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 70780 zu melden.

