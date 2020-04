Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Festnahmen nach Pkw-Diebstahl, Wiesbaden, ab 15.04.2020, gg. 15.15 Uhr

(ho)Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Audi in der Tennelbachstraße haben die Wiesbadener Polizei sowie Ermittler des Hauses des Jugendrechts insgesamt drei dringend tatverdächtige junge Männer im Alter von jeweils 18 Jahren ermittelt und festgenommen. Der Pkw im Wert von rund 70.000 Euro war bereits am Mittwochnachmittag gestohlen worden. In der folgenden Nacht, gegen 01.10 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei auf den gestohlenen Wagen aufmerksam und wollte den Fahrer sowie die beiden Insassen im Bereich der Emser Straße/Aarstraße anhalten. Dabei versuchte der 18-jährige Fahrer zu flüchten, prallte aber gegen den Streifenwagen, wobei glücklicherweise nur Sachschaden entstand. Zwei Insassen des gestohlenen Audi, darunter auch der Fahrer, ergriffen sofort zu Fuß die Flucht wobei einer der 18-Jährigen noch am Einsatzort festgenommen werden konnte. Im Zuge der sofort eingeleiteten Maßnahmen wurden die beiden weiteren Tatverdächtigen ermittelt und das Trio muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrzeugdiebstahls und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Darüber hinaus wurden bei den Ermittlungen geringe Mengen unterschiedlicher Drogen sichergestellt, weswegen ebenfalls Strafanzeigen erstattet wurden.

2. Motorroller gestohlen, Mainz-Kostheim, Salzburger Straße, Nacht zum 16.04.2020

(ho)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag vor einem Wohnhaus in der Salzburger Straße in Kostheim einen Motorroller gestohlen. An dem Zweirad der Marke Wangye war bis zuletzt das Versicherungskennzeichen 121 JMU angebracht. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Als der Besitzer des Rollers sich nach der Tat umsah, fand er ein Verkleidungsteil, welches er seinem Fahrzeug zuordnete. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Personen die Angaben zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Kleinkraftrades machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

3. 36-Jähriger mit Reizgas besprüht, Wiesbaden, Hellmundstraße, 17.04.2020, gg. 00.40 Uhr

(ho)In der vergangenen Nacht ist in der Hellmundstraße ein 36-jähriger Mann am Hoftor seines Hauses von einem Unbekannten mit Reizgas angegriffen und verletzt worden. Etwa gegen 00.40 Uhr klingelte es zunächst an der Wohnungstür sturm, woraufhin der Geschädigte an die Außensprechanlage ging. Es entwickelte sich über die Anlage ein Streit, da der Unbekannte unbedingt Zutritt zum Haus wollte. Als der Mann auf der Straße weiter im Haus sturm klingelte, ging der Geschädigte über den Hof zum Außentor, um den Störenfried zur Rede zu stellen. Dazu kam es jedoch nicht, da er direkt nach dem Öffnen des Tores Reizgas ins Gesicht gesprüht bekam. Der Täter sei nach dem Angriff sofort in Richtung Bleichstraße davongelaufen. Der Mann habe braune, längere Haare, trug eine dunkle Jacke und hatte einen Rucksack bei sich. Weitere Hinweise zu dem Vorfall nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet, Wiesbaden-Dotzheim, Am Hang, 15.04.2020, gg. 16.00 Uhr bis 16.04.2020, gg. 08.45 Uhr

(ho)Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen ist in der Straße "Am Hang" in Dotzheim ein geparkter Hyundai angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Wagen war am Fahrbahnrand abgestellt und wurde auf der rechten, hinteren Seite beschädigt. Der Sachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbrecher beschädigen Brunnen, Idstein, Limburger Straße, Mittwoch, 15.04.2020, 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr

(si)Am Mittwochabend haben Einbrecher in der Limburger Straße in Idstein einen Sachschaden in Höhe von mindestens 800 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen zu Folge versuchten die Unbekannten, über ein Vordach in das Einfamilienhaus einzubrechen, wodurch eine Fensterscheibe und ein Brunnen im Bereich des Vordaches beschädigt wurden. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht, ohne das Gebäude betreten zu haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer (06126)93940 zu melden.

2. Bahnhofsgebäude beschmiert, Eltville am Rhein, Wilhelmstraße, Freitag, 17.04.2020, 02:35 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht haben ein oder mehrere unbekannte Täter das Bahnhofsgebäude in Eltville beschmiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge betraten die Täter um 02:35 Uhr die Nordseite des Bahnhofsgeländes und hinterließen entsprechende Schmierereien an einer Fassade. Zudem zerstörten die Vandalen die Schließanlage des dortigen Kiosks, bevor sie unerkannt flüchteten. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123 / 9090 - 0 entgegen.

3. Drogen am Steuer - Auto überschlägt sich, Rüdesheim am Main, Geisenheimer Straße, Donnerstag, 16.04.2020, 23:29 Uhr

(jn)Am späten Donnerstagabend hat sich in Rüdesheim ein Pkw überschlagen, dessen Fahrer allem Anschein nach unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der Unfallaufnahme folgend befuhr der 22-jährige Fahrer eines VW um 23:29 Uhr den Bereich des Europadreiecks, wobei er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Infolgedessen kam er von der Straße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Treppengeländer. Letztendlich kam der VW erst nach dem Zusammenstoß mit mehreren Bäumen auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand. Weitere Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben dann, dass sowohl der 22-Jährige als auch sein Beifahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Da bei dem 27-jährigen Beifahrer Drogen aufgefunden wurden, müssen sich beide auf entsprechende Ermittlungsverfahren einstellen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro; er musste abgeschleppt werden.

4. Aktueller Blitzerreport für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis,

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

