Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche und Vandalismus an Weihnachten

Jülich

An drei verschiedenen Tatorten in der Innenstadt musste die Kriminalpolizei Spuren von Einbrechern sichern. Ein Restaurant, ein Getränkemarkt und die Galeria Juliacum waren von bislang unbekannten Tätern aufgesucht worden.

In der Nacht zum 24.12. ertönte um 02:01 Uhr der Alarm an einem Getränkemarkt an der Dürener Straße. Die Polizei wurde verständigt und eilte zum Tatort. Ein Fenster war aufgebrochen worden und es bestand die Möglichkeit, dass der oder die Täter sich noch im Gebäude aufhielten. Mehrere Beamte sowie ein Polizeihund durchsuchten das Objekt, doch sie konnten niemanden antreffen. Es wurde festgestellt, dass aus einem Büroraum eine noch nicht bestimmte Anzahl an Zigaretten entwendet worden waren.

In der Zeit zwischen 15:15 Uhr am selben Tag und 18:00 Uhr des ersten Weihnachtsfeiertages verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Galeria Juliacum. Über das Parkhaus und einen Notausgang stiegen sie in das Einkaufscenter ein. Bevor sie mit ihrer Beute in Form von Lebensmitteln und einer Registrierkasse entkamen, richteten sie noch eine nicht unerhebliche Verwüstung an, indem sie diverse Lebensmittel auf dem Boden verteilten.

Auf ein Restaurant an der Turmstraße hatten es Einbrecher zwischen 20:00 Uhr am 24.12. und 12:55 Uhr des darauffolgenden Tages abgesehen. Sowohl die Fensterfront zur Turmstraße hin als auch die Eingangstür hielten den Hebelversuchen Stand. Zwar wurden Tür, Fensterrahmen und Glasscheiben hierbei stark beschädigt, es gelang den Unbekannten aber nicht, in die Lokalität einzusteigen.

Die Kriminalpolizei suchte und sichert Spuren der Täter an den verschiedenen Tatorten. Wer die Ermittlungen mit Hinweisen auf verdächtige Beobachtungen unterstützen kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Leitstelle ist rund um die Uhr unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

Polizei Düren