POL-DN: Türglocke verrät Einbrecher

Inden-Altdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen zwei bislang unbekannte Männer in eine Bäckerei an der Rathausstraße ein. Sie wurden vom Bäcker überrascht und flüchteten.

Dass ein Bäcker in den frühen Morgenstunden aufsteht, um seinem Handwerk nachzugehen, hatten zwei Unbekannte offensichtlich nicht bedacht. Als sie gegen 03:00 Uhr die Tür einer Bäckerei aufhebelten und den Verkaufsraum betraten, lösten sie dabei die Türglocke aus. Dies wiederum hörte der Inhaber, der sich zu dieser Zeit im Keller des Gebäudes aufhielt. Er begab sich in den Laden und stand darin plötzlich zwei Männern gegenüber, die sofort die Flucht ergriffen und in Richtung Lucherberg davon rannten. Sie waren etwa 16 bis 18 Jahre alt, von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Während einer der beiden circa 160 cm groß war, wird die Größe seines Mittäters auf 180 cm geschätzt.

Hinweise auf die beschriebenen Personen oder auch verdächtige Fahrzeuge werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

