POL-DN: Scheiben eingeschlagen, Geschenke gestohlen

An Heiligabend wurden in Aldenhoven an insgesamt fünf geparkten Autos Scheiben eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Gegenstände entwendet, darunter auch Weihnachtsgeschenke.

Die Tatzeiten liegen allesamt ungefähr zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr. Der oder die bislang unbekannten Täter machten sich an Autos zu schaffen, die in der Wiesenstraße, der Alten Turmstraße, der Königsberger Straße und der Jülicher Straße am Fahrbahnrand parkten. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein, begaben sich anschließend in das Fahrzeug hinein und entnahmen Wertsachen, die von den Fahrzeugnutzern zurück gelassen worden waren, darunter Bankkarten, Bargeld und auch verpackte Geschenke.

Die Polizei nahm Strafanzeigen auf und sicherte, sofern vorhanden, Spuren der Täter. Hinweise auf eine oder mehrere verdächtige Personen liegen bislang nicht vor, werden jedoch an die Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

