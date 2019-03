Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Räder eines Fahrrades gestohlen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth(js) Ein 28jähriger aus Bad Salzdetfurth hat sein Fahrrad am 12.03.2019, gegen 17.00 Uhr, an einem Metalständer am Bahnhof in Bad Salzdetfurth abgestellt und am Rahmen angeschlossen. Als er am selben Tag gegen 19.00 Uhr sein Fahrrad wieder buntzen wollte, stellte er fest, dass zwar der Rahmen des Fahrrades noch angeschlossen war, jedoch die hochwertigen Reifen des Fahrrades fehlten. Zeugen, die beobachtet haben, dass sich Personen an Fahrrädern am Bahnhof zu schaffen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05063/901115 mit der Polzei in Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

