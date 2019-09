Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer verliert Kontrolle auf regennasser Fahrbahn

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / BAB 2 - In den Morgenstunden des Montags, den 23.09.2019, kam es zu einem Auffahrunfall auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover zwischen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück mit sechs beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 07:40 Uhr fuhr ein 27-jähriger Düsseldorfer mit seinem 3er BMW auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover auf dem linken Fahrstreifen. Kurz vor dem Autobahnkreuz Rheda-Wiedenbrück geriet sein Wagen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte rechts gegen die Seitenschutzplanke. Ein herannahender 66-jähriger Lkw Fahrer aus Barsinghausen versuchte dem BMW auszuweichen und kollidierte daraufhin mit einem 37-jährigen Bielefelder in seinem 1-BMW. Die nachfolgenden Fahrzeuge, ein 36-jähriger Weseler in einem VW Passat, ein 44-Jähriger aus Hamm ebenfalls in einem VW Passat und ein 54-jähriger Dortmunder in einem Mercedes, konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallten gegen die anderen Unfallbeteiligten.

Es wurde keine Person bei dem Auffahrunfall verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Hannover bis 08:35 Uhr komplett gesperrt. Es bildete sich zwischenzeitlich ein Rückstau von acht Kilometern Länge. Drei der schwer beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ab 09:17 Uhr konnte die gesamte Fahrbahn wieder freigegeben werden.

