Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrradfahrer gestürzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 18:30 Uhr, wollte ein 47-jähriger Radfahrer aus Dorsten auf der Schollbrockstraße von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln. Dabei verkantete sich das Vorderrad und der Dorstener stürzte. Er verletzte sich und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Fahrrad entstand kein Schaden.

