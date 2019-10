Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autobahnpolizei nimmt Verdächtigen nach PKW- Diebstahl fest

Stolpe (ots)

Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe haben am Mittwochvormittag auf der BAB 24 einen 37-jährigen Mann in einem gestohlenen PKW vorläufig festgenommen. Wie sich bei der Kontrolle auf dem Rastplatz Stolpe zunächst herausstellte, waren an dem PKW Mazda falsche Kennzeichen angebracht. Eine Überprüfung ergab, dass diese in Polen gestohlen wurden. Zudem konnte der Fahrer keine Fahrzeugpapiere vorweisen. Die weitere Kontrolle ergab dann, dass der PKW in der Nacht zum Mittwoch in Bremen gestohlen wurde. Der aus Weißrussland stammende Fahrer wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Die Polizei hat das gestohlene Auto sichergestellt.

