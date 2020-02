Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Castrop-Rauxel/Recklinghausen/Haltern am See: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Auf der Talstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 9.15 Uhr, einen geparkten roten Opel an und flüchtete. Am Opel entstand 1000 Euro Sachschaden. Aufgrund an der Unfallstelle aufgefundener Fahrzeugteile, dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Ford handeln.

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Wartburgstraße einen geparkten weißen Opel Vario an. Dabei entstand 2000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Auf der Industriestraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 8.40 Uhr, einen Firmenzaun an. Der Verursacher flüchtete, trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 2000 Euro.

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 9 Uhr, einen auf der Stolper Straße geparkten schwarzen Lexus an und flüchtete. Am Lexus entstand 1000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr bis Montag, 9 Uhr, einen geparkten schwarzen BMW X3 an und flüchtete. Am BMW entstand 1500 Euro Sachschaden.

Haltern am See

2000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht in der letzten Woche auf der Dorfstraße. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Montagmorgen bis Freitagnachmittag einen geparkten weißen A-Klasse Mercedes an und flüchtete.

Wie erst heute bekannt wurde, kam es in der Zeit von letzten Mittwochmittag bis Donnerstagnachmittag zu einer Unfallflucht auf der Straße Annaberg. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten roten Mercedes Sprinter an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Haltern am See und Gladbeck) und Herten (für die Städte Recklinghausen und Castrop-Rauxel) unter Tel. 0800/2361 111.

